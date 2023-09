Al teatro delle Energie lo spettacolo su Pablo Neruda

Sabato prossimo alle 21, al Teatro delle Energie di Grottammare, a 50 anni esatti dalla morte del grande poeta cileno Pablo Neruda, scomparso sabato 23 settembre 1973, l’Associazione MultiCulturale VisionAria presenta il suo nuovo spettacolo "Ardiente paciencia – La mia vita con Pablo Neruda". Lo spettacolo, ispirato alla vita e all’autobiografia della sua terza moglie, Matilde Urrutia, è un monologo drammatico che ripercorre la loro lunga storia d’amore iniziata nei primi anni ‘50 e interrotta solo dall’improvvisa scomparsa di Neruda, si sarebbe trattato di un omicidio politico mentre il poeta era ricoverato in clinica, avvenuta pochi giorni dopo il colpo di stato dell’11 settembre, guidato da Augusto Pinochet, che abbatté il governo del presidente Salvador Allende. Il commovente racconto, arricchito da filmati originali dell’epoca, sarà interpretato e cantato dall’attrice Valentina Pacetti. In scena anche Maria Emilia Corbelli, che eseguirà alcuni brani dal vivo al bandoneón e alla fisarmonica. Testo e regia sono di Francesco Tranquilli, che ha anche composto le canzoni e le musiche di scena. I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma Eventbrite".