Al Teatro delle Energie questa sera appuntamento con ’Lu regale de Natale’

Questa sera al Teatro delle Energie di Grottammare ci sarà il secondo appuntamento della rassegna di teatro dialettale della Lido degli Aranci, ‘Commedie Nostre’. Sarà di scena compagnia ’A.T.A. Ridi Teatro Aps’ di Venarotta con la commedia divertente ’Lu regale de Natale’ per la regia di Fiorenzo Esposito. Si affronta in modo brillante un argomento più attuale che mai, quello legato alla cura e all’assistenza delle persone anziane. Nella maggior parte dei casi la vita di queste ultime è condizionata dalla necessità di soddisfare i propri bisogni, talvolta in modo egoistico, o dall’illusione di poter ancora godere di qualche ’botta di vita’. Il vecchio Alvise e il suo amico Ubaldo pur apparendo vittime della malizia di figli e badanti riusciranno a dare una ironica dimostrazione della loro saggezza. Inizio spettacolo ore 21,15. Presenta Alessandra Mora con l’apertura di poesia dialettale di Ermanna Zarroli. Posti numerati 10 euro.