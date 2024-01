Al teatro Mercantini uno straripante Carmine Faraco

"Ridendo con di(a)letto", per la terza volta in un anno al teatro Mercantini di Ripatransone, è riuscito a fare il pieno e ad entusiasmare il pubblico. Uno straripante Carmine Faraco ha chiuso con un’ovazione la serata basata sul dialetto marchigiano dei talenti della nostra terra. Ad aprire lo spettacolo è stata Gloria Conti e a seguire le Pizzicose dell’Utes, che hanno dato un bel tocco di colore alla serata con le loro brillanti coreografie, lasciando poi il palco alla simpatia di Marino d’ Giurda’ e i Compari di Campagna, che hanno letteralmente conquistato la platea prima dell’ingresso del gruppo teatrale Nuovo Settemmezzo di Ripatransone, applauditissimi come sempre.

Piena soddisfazione per lo staff del Lido degli aranci che da appuntamento a sabato 27 gennaio con lo spettacolo del mitico Petò a chiusura delle performances di Gianluca Agostinelli e li Carrajate, del tenore Antonio Malavolta, delle danze di Giovanna Di Giacinto e delle esibizioni musicali del trombettista ripano Ermanno Cellini. Ingresso 10 euro. Parte del ricavato andrà alla Croce Azzurra di Ripatransone e Cossignano.