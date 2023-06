Al teatro romano di Falerone va in scena la tragedia Baccanti

"Tebe necessita di una lezione anche se non vuole: deve essere iniziata ai miei riti e bisogna che io prenda le difese di mia madre Semele rivelandomi ai mortali come il dio che ha generato a Zeus". Con le parole del dio del teatro, Dioniso, si apre quella che può essere definita l’opera più enigmatica ed esoterica che ci sia stata tramandata. Questo è l’universo racchiuso nei versi scritti da Euripide nella tragedia Baccanti che il Liceo Classico A. Caro di Fermo ha adattato in Baccanti: rito, magia e sangue, una versione che questa sera trova la sua cornice ideale al teatro romano di Falerone, nell’ambito della rassegna Tau, alle 21. È un’opera femminile in cui si assiste allo stravolgimento del paradigma greco: non più ai telai ma a caccia sui monti sono le donne di Tebe guidate dal tiaso che dall’Oriente arriva con il dio, trasformato in uomo. La regia e l’adattamento sono a cura di Simone Amabili, con la consulenza sul testo della docente Olimpia Tonici.