Al teatro Romano ’Il grande Gatsby’ Un tuffo nel passato con Vassallo

‘Il Grande Gatsby’, interpretato da Alessio Vassallo, sarà in scena al Teatro Romano di Piane di Falerone, per proseguire una stagione di successi in termini di presenze. Si terrà oggi con inizio alle 21,15 lo spettacolo che promette di essere un tuffo negli anni del jazz e del sogno americano visti dagli occhi di Jay Gatsby. La sua vita fatta di lusso sfrenato e feste sfarzose non riflette il suo carattere schivo e scostante. In verità, Gatsby ha un unico scopo: ritrovare il suo amore di gioventù, Daisy Fay. Il palcoscenico diventerà una porta su un’epoca di sfarzo, eccellenza musicale e intrighi e il pubblico sarà trasportato tra le pagine del celebre libro di Francis Scott Fitzgerald.

La trama del romanzo prende forma sulla scena, seguendo la vicenda di Jay Gatsby, l’uomo misterioso e affascinante che, con la sua ricchezza smisurata, organizza sontuose feste nella speranza di attirare l’attenzione della sua amata di gioventù, Daisy Fay. A Daisy, prima di partire per la guerra, Jay ha giurato fedeltà eterna, ma la incontra dopo anni, ormai sposata con un altro uomo. Attraverso una serie di coincidenze, disavventure e rivelazioni, lo spettacolo ci guiderà nel cuore di una storia d’amore senza tempo e di un’epoca dallo spirito irripetibile.

Lo spettacolo si avvale dell’eccezionale interpretazione di Alessio Vassallo, il cui carisma e talento daranno voce a un Jay Gatsby indimenticabile, un personaggio che si muove tra l’eccentricità, la fragilità e il desiderio struggente di un amore impossibile. Ma man mano che si prosegue con la storia, la delusione, la disillusione della voce narrante si fanno sempre più evidenti. C’è l’amaro di un sogno finito, di una vittoria dello status sociale ai danni dei sentimenti, della sincerità e della felicità.

Cosa resta allora di tutta quella bellezza, di tutto quello sfarzo? Il fallimento del sogno americano, il singolo che crolla sotto la pressione delle aspirazioni della società. Adattato e diretto dalla regista Alessandra Pizzi, ‘Il Grande Gatsby’ rappresenta un’incredibile occasione per immergersi nella grande letteratura e vivere la sua magia in un’esperienza teatrale unica.

Alessio Carassai