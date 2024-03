Al teatro Tamarindo sulle orme del Beato. Carlo Acutis

Pomeriggio all’insegna del grande valore dell’Eucarestia sulle orme del Beato Carlo Acutis, al teatro Tamarindo, dove sabato scorso è stata inaugurata la mostra internazionale ‘I miracoli Eucaristici nel mondo’ ideata e realizzata dal Beato Carlo Acutis, prima della sua dipartita. Morto a soli 15 anni nel 2006 di leucemia, venerato Beato dalla chiesa cattolica, Acutis ha vissuto la devozione per l’Eucarestia, divulgando questo immenso amore in particolare tra i giovani. Da qui sono nate tante opere rappresentative dei miracoli eucaristici verificatisi nel mondo, che lui ha documentato. Dalle ricerche e dalla spinta Divina di divulgarne il valore, sono nate oltre 200 opere che vengono esposte nel mondo. Sabato, grazie alla cura per la vita del sindaco Romina Gualtieri messasi in contatto con l’associazione ‘Amici di Carlo’ e la mamma del ragazzo, è stata inaugurata la mostra. "Un onore aver ricevuto tanta provvidenza dalla mamma di Carlo – commenta Gualtieri – di cui facciamo dono condiviso con la comunità con occhi attenti ai giovani, come Carlo desidera. Non abbiamo ancora stabilito la data di chiusura della mostra, alla quale si legano altri eventi mirati al rispetto della volontà del Beato, quello cioè di riflettere sui miracoli eucaristici".

Paola Pieragostini