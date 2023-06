Al tempietto di Sant’Emidio c’è il ’Battesimo del Solestante’

Una tradizione che si rinnova, di anno in anno, quella relativa al ‘Battesimo del Solestante’, che anche stavolta il sestiere di Porta Solestà ha organizzato per la giornata del 2 Giugno. Oggi alle 11, dalla sede gialloblù di via De Berardinis, partirà un piccolo corteo, guidato dal console Patrizio Zunica e dal caposestiere Attilio Lattanzi, per arrivare al tempietto di Sant’Emidio Rosso, dove si svolgerà la manifestazione a cui prenderanno parte anche i parroci del quartiere. La cerimonia, che sarà aperta con l’esibizione dei giovani musici e sbandieratori di Solestà, prevede il pronunciamento di alcune frasi di rito, come prima iniziazione alla vita di sestiere, ed il dono al ‘battezzato’ della pergamena celebrativa e del foulard gialloblù. Saranno 17, in tutto, i bambini che riceveranno il battesimo. Si tratta di Olimpia Cataldi, Yuri Lauretani, Beatrice Nepi, Matteo Nepi, Cristian Sosi, Ludovica Sabatini, Edoardo Di Cristoforo, Valentino Di Cola, Elodia Trivelli, Giulia Citeroni, Leone Seghetti, Rebecca Rosa, Aurora Rallo, Mina Mariani, Arbesa Ramadani, Majilinda Ramadani e Maria Alfonsi. La lunga mattinata di festa, infine, si concluderà con il consueto incontro conviviale all’interno della taverna di Porta Solestà. A proposito di appuntamenti, poi, sabato andrà in scena il torneo per sbandieratori e musici ‘Flags in Paregnà’, organizzato dal sestiere di Porta Tufilla al chiostro rinascimentale di Sant’Antonio Abate. Si tratta della seconda edizione della manifestazione, che coinvolgerà i sestieri ascolani e anche altri gruppi provenienti dalle altre parti d’Italia, grazie alla supervisione della Fisb.

Matteo Porfiri