Al Tiglio adesso brilla la stella: "Ma resto lo stesso di sempre"

La conquista della Stella Michelin, la prima per un ristorante e per uno chef del Piceno, non ha cambiato Enrico Mazzaroni. Anzi. Il ristorante ‘Il Tiglio’ a Montemonaco continua ad essere sempre pieno a pranzo e a cena, ma certo ora con la ‘stella’ la clientela è cambiata e arrivano anche ‘degustatori’ da altre regioni e non solo da quelle confinanti. D’altronde, la cucina dello Chef Enrico Mazzaroni, negli anni, ha assunto un’impronta precisa, al punto da diventare riconoscibile, personalizzata, solo sua. L’innata curiosità che caratterizza lo Chef e il suo legame con il territorio dei Monti Sibillini e il Mare Adriatico, sono elementi cruciali rintracciabili nel menu attuale: una cucina che punta alle origini, che si interessa della funzione delle materie prime, del loro contesto, dell’humus da cui provengono. Chef Mazzaroni come si sta con la stella al petto?

"E’ stata una grande soddisfazione, arrivata quando ormai non ci speravo più, ma non sono cambiato. Sono l’Enrico di sempre con la stessa voglia di sperimentare, di assaggiare e di cucinare".

Lei nei suoi piatti usa molto proprio i prodotti del territorio e addirittura le erbe e le verdure del suo orto: crede che sia questo il suo ‘marchio di fabbrica’?

"Assolutamente sì. Unire le interiora degli animali, il cervello dell’agnello o i formaggi, alle seppie, alle chele di scampi o addirittura ai dolci, è una sperimentazione che porto avanti da anni e ora che ho ampliato le mie conoscenze, grazie anche agli anni passati a Recanati dove ho perfezionato i piatti di pesce, posso dire davvero che il bello inizia adesso".

Sarebbe, però, anche ora di riposare dopo un 2022 indimenticabile?

"E’ vero. E’ stato un anno straordinario dopo la Pandemia, con una ripartenza che ci ha assorbito le energie. Volevamo già staccare prima di Natale, ma con lo staff abbiamo deciso di tenere duro fino a domenica poi da lunedì 9 gennaio andremo tutti in ferie e riapriremo l’8 febbraio".

Ne approfitterà per sperimentare nuovi piatti?

"Innanzitutto, faremo dei lavori di ammodernamento del ristorante. Niente di stravolgente, ma rivedremo un po’ gli arredi, inseriremo un angolo con dei divani per rilassarsi, nuovi tendaggi e qualche scultura. L’architetto che ha curato la ristrutturazione del ‘Tiglio’ dopo il terremoto è già pronto. Poi certo mi rilasserò un po’ e andrò a trovare i miei amici chef qui del territorio".

Ma quindi adesso ci ha preso gusto e vuol puntare alla seconda stella?

"Non scherziamo. Per la seconda e la terza stella servono grandi investimenti sul personale di cucina, di sala, sul locale e sui servizi. Occorre ridurre i tavoli e alzare il livello della qualità dei piatti. Sono felice già così, però un paio di tavoli credo che li toglierò lo stesso".

Valerio Rosa