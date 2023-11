Al timone di Anci Marche. Fioravanti: responsabilità

Un vero e proprio plebiscito per Marco Fioravanti. Il sindaco ascolano, infatti, è stato nominato dall’assemblea regionale come nuovo presidente dell’Anci Marche. La nomina era nell’aria da giorni e le previsioni della vigilia sono state confermate nel corso dell’assemblea elettiva che si è svolta ieri ad Ancona, all’Università Politecnica. Una bella soddisfazione, dunque, per il primo cittadino piceno, che nel giugno del 2024 correrà per il suo secondo mandato consecutivo alla guida dell’Arengo. Si tratta del primo presidente di centrodestra degli ultimi vent’anni. Inizialmente sembrava che Fioravanti fosse l’unico candidato, ma poi si era profilato un ballottaggio con il sindaco jesino Lorenzo Fiordelmondo. Nelle ultime ore, però, si è arrivati a una soluzione unitaria cha ha consentito all’esponente di Fratelli d’Italia di ottenere praticamente l’unanimità. Fiordelmondo, così, sarà vicepresidente aggiunto, mentre per la carica di vicepresidente vicario è stato scelto il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il quale negli ultimi mesi ha ricoperto il ruolo di presidente facente funzioni dopo la fine del mandato di Valeria Mancinelli come sindaca di Ancona.

"Questa per me è una grande responsabilità – spiega Fioravanti –. Cercherò umilmente di svolgere al meglio questo ruolo. Rappresenterò i problemi individuali e collettivi di ogni singolo Comune, da nord a sud, senza tralasciare nessuno. In particolare, destinerò molte delle mie forze a favore dei piccoli Comuni. L’obiettivo principale sarà quello di mettere insieme le aree interne e quelle costiere. Visto che la mia elezione è avvenuta in un giorno significativo, quello dedicata al contrasto della violenza contro le donne, dedico il successo a Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittime di femminicidio. L’impegno di noi sindaci – conclude Fioravanti –, deve essere quello di dar voce e forza, quotidianamente, a tutte quelle donne che purtroppo subiscono violenze ma hanno paura di denunciare". Presente all’assemblea anche il governatore Francesco Acquaroli, che si complimenta con il nuovo presidente. "Marco Fioravanti è un sindaco giovane ma già con tanta esperienza – commenta Acquaroli –. È un uomo con grandi capacità sia umane che politiche e sicuramente riuscirà a fare squadra. Gli faccio i complimenti e gli auguro di svolgere un buon lavoro".

Matteo Porfiri