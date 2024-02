Al top in regione per acquisti di stranieri Il mercato immobiliare nelle Marche, in particolare ad Ascoli, continua a crescere nel 2023. Gli acquirenti stranieri sono principalmente americani, seguiti da tedeschi e britannici. Ascoli Piceno è la provincia più ambita, con un aumento del 22,17% rispetto al 2022. Le richieste si concentrano su case completamente ristrutturate, di grandi dimensioni e con giardino. Il prezzo medio degli immobili ricercati è di 275.133 euro.