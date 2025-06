Al trio Lopez, Marchesini, Solenghi sarà assegnata ‘L’arancia d’oro’

Varato il programma del Festival Nazionale dell’Umorismo che si terrà a Grottammare l’1 e 2 agosto, sotto la direzione artistica di Luca Sestili. Sarà uno spettacolo dai volti, la prima serata orientata alle ultime tendenze del linguaggio della comicità e la seconda più mirata alla comicità classica. Elemento rilevante di questa 40esima edizione è il riconoscimento della comicità dello storico Trio Lopez Marchesini Solenghi cui sarà assegnata ‘L’arancia d’oro’ ed a ritirala sarà Massimo Lopez, tra l’altro ascolano di nascita. La conduzione del festival è affidata a Ema Stokholma. Nutrito il gruppo di ospiti di venerdì: Vincenzo Comunale di Zelih e Comedy Central; Tiberio Cosmin, indimenticabile il suo Golden Buzz in Italia’s Got Talente 2023; Filippo Giardina pioniere della stand up comedy Italiana e con lui Velia Lalli prima stand up comedian donna italiana, poi Antonio Mazzancella vincitore di Tale e Quale Show che conduce ‘Tutti nudi’ si Rai Radio 2 e Andrea Delogu che riceverà il Premio Speciale Cabaret Amoremio 2025. Ultimo ospite Nicola Iannarelli vincitore dell’edizione dell’anno scorso del Cabaret Amoremio. Sabato, giornata dedicata al concorso per nuovi comici: sarà ospite il ‘Trio La Ricotta’ e Francesco Paolantonio, il primo vincitore del Cabaret di Grottammare nel 2000 e il secondo un vero e proprio monumento dell’umorismo italiano.

I finalisti, emersi dopo le selezioni eseguite dalla Lido degli Aranci nei teatri di Milano, Bologna, Roma e Napoli, saranno: Bruno Chiesa, Gianluca Arena, Giulia Vittoria Cavallo, Graziana Allegra, Monir Ghassem, Naveen Cassera, Sara Flamment, Serafino Iorli. Si esibiranno sabato tutti e otto e per la seconda apparizione ne saranno selezionati solo 5 tra i quali la giuria dovrà scegliere il vincitore. Prezzi per partecipare al Festival, 40 euro abbonamento intero per il primo settore, 35 ridotto per il secondo settore. Abbonamento ridotto 35 primo settore 30 secondo settore. Biglietti 25 primo settore, 20 secondo settore, ridotti 22 e 18 euro. Alla presentazione della quarantesima edizione hanno preso parte il sindaco Alessandro Rocchi che ha evidenziato il gran lavoro dell’ufficio cultura, dell’assessore Lorenzo Rossi e della consigliera Rossella Moscardelli, Gino Troli in rappresentanza dell’Amat che collabora nella produzione dello spettacolo, il direttore artistico Luca Sestili ed i vertici della Lido degli Aranci con la portavoce Rosina Bruni.

Marcello Iezzi