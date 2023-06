Al Ventidio Basso ‘Ci vuole orecchio’ Elio canta e recita Enzo Jannacci

Sarà Elio (delle Storie Tese) il protagonista della seconda giornata in compagnia de ‘La Milanesiana’ di Elisabetta Sgarbi. Il poliedrico artista sarà in scena stasera, alle 21, al teatro Ventidio Basso, con ‘Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci’. Quest’ultimo, il poetastro come amava definirsi, è stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. E ogni volta il suo sguardo, poetico e bizzarro, è riuscito a spiazzare, a stupire: popolare e anticonformista contemporaneamente. Jannacci è anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell’assurdo realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi picareschi e borderline, ai confini del surreale. Un Buster Keaton della canzone, nato dalle parti di Lambrate, che verrà rivisitato, reinterpretato e ‘ricantato’ da Elio.

Sul palco del massimo ascolano, stasera, nella coloratissima scenografia, saliranno insieme a Elio cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio, che formeranno un’insolita e bizzarra carovana sonora: Alberto Tafuri (pianoforte), Martino Malacrida (batteria), Pietro Martinelli (basso e contrabbasso), Sophia Tomelleri (sassofono) e Giulio Tullio (trombone). A loro toccherà il compito di accompagnare lo scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica alle prese con un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di ‘schizzo’ Jannacci.

Da Beppe Viola a Cesare Zavattini, da Franco Loi a Michele Serra, da Umberto Eco a Fo e a Gadda. Lo spettacolo musicale è prodotto da Agidi – International music and arts con la regia e la drammaturgia di Giorgio Gallione, gli arrangiamenti musicali sono a cura di Paolo Silvestri, il light design di Aldo Mantovani, le scenografie di Lorenza Gioberti e i costumi curati da Elisabetta Menziani.

Biglietto cortesia acquistabile, o alla biglietteria del teatro Ventidio Basso in piazza del Popolo, o sul circuito di vendita online www.vivaticket.com. La 24esima edizione de ‘La Milanesiana’, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, fa tappa ad Ascoli fino a venerdì (da ieri). Il tema di quest’anno è ‘ritorni’, ispirato dallo scrittore nigeriano, Ben Okri.

