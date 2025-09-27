Al Ventidio c’è ‘Avanguardia Pura’:: "Stop al dover sempre primeggiare"

Dopo il travolgente successo delle date invernali dello spettacolo ‘Avanguardia Pura’, prodotto da Vivo Concerti, che ha conquistato il pubblico con sold out in tutta Italia, Camilla Bonardi in arte Camihawke e Guglielmo Scilla sono pronti a tornare sul palco. Mercoledì 1° ottobre alle 21 saranno infatti al Teatro Ventidio Basso in uno show dove stravolgono gli schemi e reinventano il modo di far ridere. Sul palco sperimentano, giocano con le aspettative e dimostrano che il cambiamento può essere la chiave dell’ironia. Sono stati proprio Camilla e Guglielmo a presentare lo spettacolo che porteranno in scena al Ventidio mercoledì prossimo.

Di cosa parlate in ‘Avanguardia Pura’? Guglielmo: "Si è troppo spesso bloccati dal dover fare per forza qualcosa di innovativo, di diverso da quello che fanno gli altri. E invece volevamo portare a teatro qualcosa che parla di noi. Il titolo è nato mentre eravamo in motorino insieme e ci è piaciuto subito". Camilla: "Ci piace l’idea di scherzare sulla voglia delle persone di srotolare le proprie qualità. Nello spettacolo c’è proprio l’esigenza di disattendere certe aspettative. Le aspettative sono camicie strette per chiunque, da cui bisogna liberarsi".

Tanti sold out per questo spettacolo che piace, ma che riceve anche tante critiche? Guglielmo: "Le critiche le riceve anche Meryl Streep, noi dobbiamo più concentrarci su chi ci loda perché quella deve essere la molla che ci spinge a migliorare". Camilla: "Tra le cose che ci piaceva comunicare nello spettacolo c’era anche proprio il fatto che siamo tutti un po’ stanchi di questa assoluta voglia di primeggiare, di fare la roba che non ha mai fatto nessuno. Se fai una cosa che ti piace, va bene lo stesso, perché poi c’è il rischio che rinunci a fare qualcosa che ti piace solo per accontentare le aspettative degli altri".

Siete mai stati ad Ascoli? Guglielmo: "No, ma ho degli amici che me ne hanno parlato molto bene e alcuni mi hanno fatto assaggiare le olive all’ascolana. Non vedo l’ora di essere in città per farne una scorpacciata". Camilla: "Anche per me sarà la prima volta, ma mi hanno detto che il Teatro Ventidio Basso è bellissimo".

Si parla di voi come i nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: esagerato come paragone? Guglielmo: "Certamente ci lusinga". Camilla: "Secondo me siamo veramente ben bilanciati. Guglielmo è una delle persone che mi fa più ridere, insieme ridiamo molto, abbiamo dei punti di comicità comuni e poi delle altre cose un po’ diverse. Di sicuro a differenza di Sandra e Raimondo, non dormirei mai con Guglielmo (ride)".

Cosa dite ai lettori del Carlino per invogliarli a venire a teatro mercoledì prossimo? Guglielmo e Camilla: "E’ una serata infrasettimanale. Se volete trascorrere un po’ di tempo in allegria vi aspettiamo al Teatro Ventidio Basso".

Valerio Rosa