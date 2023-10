Al Ventidio c’è Nino Frassica. Lo show con ’Los Plaggers band’

Venerdì e sabato, alle 20.30, si apre il sipario sulla nuova stagione del teatro Ventidio Basso promossa dal Comune con l’Amat. L’inaugurazione è affidata a Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers band, gruppo di sei formidabili musicisti il cui nome è una fusione tra platters e plagio, con ‘Tour 20003000’, un concertocabaret coinvolgente e divertente. Lo spettacolo offre una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica, in un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile verve comica dell’artista siciliano. Per informazioni sui biglietti: 0736298770.