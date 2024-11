Al Ventidio c’è Rosita. Celentano

Sabato 16 e domenica 17 novembre al termine di una residenza di riallestimento al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, che si conferma accogliente "casa degli artisti", va in scena L’illusione coniugale di Eric Assous, con Attilio Fontana, Rosita Celentano e Stefano Artissunch che firma anche la regia. Lo spettacolo è proposto nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC. "Questo progetto mi ha attratto fin da subito per la sua audacia nel confrontarsi con temi universali come la fedeltà, il tradimento e la ricerca incessante di verità – racconta il regista -, svelati in una narrazione avvincente e realistica nonché per la straordinaria capacità di penetrare nelle profondità delle relazioni umane con una precisione ed una sensibilità uniche". Inizio spettacoli sabato ore 20.30, domenica ore 17.30. Valerio Rosa