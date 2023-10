Al via domani la stagione del Cotton Jazz Club. Cinque concerti in programma fino a fine anno

Al via domani, alle 21, al Cotton Lab, la nuova stagione del Cotton Jazz Club. Cinque saranno i concerti che accompagneranno fino alla fine del 2023. Quello iniziale di domani sera, sarà a cura del quartetto newyorkese del sassofonista Jerome Sabbagh. A questo seguirà, il 27 ottobre, un altro quartetto di base a New York, ma con origini scandinave, quello della contrabbassista finlandese Kaisa Maensivu. Quindi, il 10 novembre sarà la volta del quintetto scandinavo, quello svedese dei ‘Corpo’. Gli ultimi due concerti della prima parte di stagione saranno affidati a musicisti fortemente legati al territorio come la band del bassista Maurizio Rolli con i suoi ‘Sound archives’ (il 24 novembre) e il trio di Paolo Di Sabatino con l’orchestra di archi Benedetto Marcello diretta da Luisella Chiarini (il 15 dicembre) che presenterà il suo ultimo lavoro discografico. Per informazioni: 3313242057.