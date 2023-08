Al via Hanging: viaggio nell’arte contemporanea e occhio alla solidarietà

Un viaggio nell’arte contemporanea, per offrire momenti di sollievo e di speranza a chi è in condizione di fragilità. È il progetto dell’associazione Il Bottone che trova oggi la collaborazione del gruppo Lou Capanneau, al via Hanging, il primo evento della serie itinerante Cutting art, un progetto di Lorenzo Ilari a cura di Domenico de Chirico, che si terrà nell’atelier studio a Lapedona. Durante la preview privata del 31 agosto, avranno luogo un’asta ed una raccolta fondi di beneficenza che andranno a finanziare il progetto "Ti Ascolto", linea diretta di supporto per persone con tendenze autolesive eo suicide) promosso proprio dall’associazione Il Bottone di Monte Urano. Oltre alla performance, ideata da Lorenzo Ilari e realizzata da Ludovica Del Papa con musiche di BrotherMartino, si terrà la mostra degli artisti residenti dello studio, Riccardo Angelini, Piergiorgio Asuni, Casiraw ed Alessandro Di Sera, i quali apriranno le porte dei loro laboratori. Dopo la preview privata, appuntamento il 1 settembre dalle ore 18 per l’opening aperto al pubblico.