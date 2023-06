Al via i laboratori per la salute

Al via la sesta edizione del progetto "Laboratori territoriali di prevenzione della salute", che andrà avanti fino al mese di dicembre prossimo tra Ascoli, Folignano, Grottammare, Maltignano, Monsampolo, Monteprandone, Spinetoli e San Benedetto. Sono le donne ad essere protagoniste dell’iniziativa con più del 92% del totale dei partecipanti. L’età, invece, varia da 8 anni fino ad ad 83. Intanto ha già preso il via una campagna informativa sugli stili di vita corretti che coinvolgerà, nella prima fase, tutte le persone che hanno partecipato alle precedenti edizioni del progetto. Dal 12 giugno saranno avviate le lezioni estive di yoga, che sono gratuite e che saranno tenute dall’insegnante Eugenia Brega. Gli incontri si svolgeranno in orario mattutino e pomeridiano per agevolare la partecipazione di più persone. Per info 3442229927 (anche tramite messaggio).