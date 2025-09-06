Al via i lavori alla scuola Cantalamessa: oltre 4 milioni sul piatto

Partiranno lunedì i lavori di adeguamento sismico della scuola Cantalamessa. Giovedì scorso sono stati consegnati i lavori alla ditta che li eseguirà ed è stato allestito il cantiere. Questo intervento è compreso nel programma straordinario composto dall’insieme degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma. Il costo totale dell’intervento è di quattro milioni e 130mila euro. Sono previsti 18 mesi di lavori, ma si spera di poter consegnare la scuola in anticipo per poter spostare nuovamente gli alunni e iniziare i lavori negli altri edifici cittadini.

"E’ una grande soddisfazione perché abbiamo lavorato tanto – spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – affinchè anche il comune di Ascoli potesse beneficiare dell’accordo quadro che ha consentito di non fare la gara in quanto la struttura commissariale aveva già individuato l’operatore economico che si occuperà anche di altre quattro scuole della città. Avremo la possibilità di maestranze che si fidelizzeranno ad Ascoli e garantire il miglior rapporto tra tutti i programmi di ricostruzione. Ascoli ha beneficiato di 162 milioni che riguardano Comune, Provincia, Diocesi ed Erap. E’ un cambio di passo che consentirà di recuperare smalto e che sta prendendo forma, documentato da una serie di cantieri che ci consente di dire missione compiuta. Si passa dalle norme ai cantieri".

"C’è un pizzico di emozione perché qui ho fatto le scuole medie – aggiunge il sindaco Marco Fioravanti –. Il cronoprogramma è di circa 18 mesi, noi cerchiamo di monitorare i lavori e cercare di velocizzarli. I ragazzi che ora si trovano alla scuola Ceci, torneranno qui. Abbiamo creato delle scuole basket per ospitare temporaneamente i ragazzi, ma tutte le scuole stanno prendendo forma. Ascoli sta rispettando il cronoprogramma sulle scuole, è un lavoro importante, sta prendendo forma la trasformazione degli edifici scolastici della città".