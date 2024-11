Al via i lavori alla ciclovia del Tesino: il tracciato collegherà nove Comuni

La ditta Vincenzo Lupi srl ha ripreso i lavori per la realizzazione del primo tratto della ciclovia del Tesino. Il Comune di Grottammare, dopo ampia contrattazione con le Rete ferroviarie, ha risolto ogni problema sul pagamento della quota tantum per il passaggio sotto il ponte, circa 3mila euro ( dopo che la rete ferroviaria ne aveva chiesti 12.000) e il pagamento della quota fissa che dovrà essere versata ogni anno di 800 euro (ne aveva chiesti 2000). A tal proposito va aggiunto che il comune di Grottammare paga ogni anno circa 15mila euro alle Ferrovie per la serie di sottopassi ferroviari presenti in città. Tornando alla ciclovia del Tesino, dopo la sospensione dei lavori per completare le autorizzazioni di competenza di rfi, la Regione Marche ha concesso alla ditta appaltatrice una proroga per arrivare alla fine del mese quando le attività del primo tratto dovranno essere completate.

In questi giorni gli operai della ditta Vincenzo Lupi hanno proceduto alla rimozione della folta vegetazione che si era impadronita delle opere già realizzate, ma il tracciato è già pronto. La ciclovia collegherà 9 comuni in bicicletta: Grottammare, Ripatransone, Offida, Castignano, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella. L’opera in corso si svilupperà per 250 metri, dal lungomare al parco Calise e con il vicino Tesino Village. Costituisce il primo tratto di una progettazione lunga 36 chilometri, attuata dal Consorzio di Bonifica delle Marche. Quale ente capofila della ’Ciclovia turistica del Tesino’, il comune di Grottammare ha ottenuto il contributo di 300.000 euro per la progettazione e la realizzazione di un primo stralcio funzionale. Sui risparmi della progettazione la Regione Marche ha autorizzato che vengano impiegati per altri lavori di miglioramento dell’opera, compresa la possibilità di avanzare fino al ponte sulla statale Adriatica.

Marcello Iezzi