Al via i lavori di ristrutturazione delle sale nel polo museale San Francesco

Sono iniziati a Montefiore dell’Aso i lavori di ristrutturazione di tre sale nel Polo museale S. Francesco, per un valore di 110 mila euro che arrivano dal Gal Piceno attraverso il PIL "Borghi ospitali: dal mare alle colline picene". L’attività è stata affidata alla ditta Valleriani Enrico del teramano e, secondo le previsioni, dovrebbe terminare entro il prossimo mese di marzo. Una delle tre sale è destinata ad ospitare il museo che accoglierà i reperti di epoca romana trovati nelle due ville scoperte durante gli scavi del metanodotto che ha attraversato il territorio di Montefiore, nel tratto tra contrada Aso e contrada Menocchia. I pezzi più interessanti sono stati restaurati e poi restituiti al Comune dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Archeologici. Si tratta di vasellame, frammenti di pavimenti e mura perimetrali, ma anche i pesi di laterizio di un telaio per la tessitura e la pietra di una macina di cereali. Le altre due sale, complete di nuova illuminazione, saranno a disposizione per altre attività museali. Intanto l’Ufficio Tecnico, responsabile l’ingegner Pietro Montenovo, ed il sindaco Lucio Porrà, esprime gande soddisfazione per l’ottenimento di due importanti finanziamenti del PNRR, missione 5: "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità". Sono in arrivo 200 mila euro per la ristrutturazione del Loggiato di piazza della Repubblica e 100 mila euro per la realizzazione della piazzola per l’Elisoccorso. "Frutto di un lavoro di gruppo" afferma il sindaco Porrà.