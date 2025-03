Al via i lavori nel borgo storico di Spinetoli

Dopo anni di attesa finalmente hanno preso il via, nel borgo storico di Spinetoli i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle mura del centro storico. L’investimento complessivo dell’intervento è di 862.500 euro, finanziato nell’ambito del Pnrr. Il progetto prevede la sistemazione ed consolidamento strutturale delle mura, inoltre verrà installato un impianto di illuminazione coerente con la cortina muraria. Un’operazione molto importante non solo per la sicurezza, ma soprattutto dal punto di vista culturale. Si tratta di un intervento capace di restituire storicità e identità all’antico borgo incastonato nelle colline Picene. Le mura rappresentano infatti per Spinetoli un elemento architettonico di indubbio fascino, nell’antichità proteggevano il paese e sottolineavano la potenza che il piccolo centro esercitava. "Questo progetto – dichiara il sindaco Alessandro Luciani – mira a preservare uno dei simboli della nostra identità, garantendo maggiore sicurezza e restituendo alla comunità un bene di inestimabile valore storico e culturale". I lavori permetteranno il restauro e la riqualificazione del monumento-simbolo del borgo. Abilità progettuale, sguardo d’insieme, attenzione e ascolto del territorio sono stati gli elementi messi in campo per ottenere questo risultato e le risorse che restituiranno l’identità al borgo storico. I cittadini sperano che l’intervento abbia un’importante ricaduta sotto gli aspetti turistici, che possa rappresentare una nuova attrazione, un’ulteriore occasione per venire e conoscere un comune vivo.

m.g.l.