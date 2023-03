Al via il cantiere in via Ancaranese

Al via importanti lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di strade e spazi pubblici nella zona di Villa Sant’Antonio. Lunedì i lavori inizieranno lungo via Ancaranese. "Si apre – dichiara in una nota l’amministrazione – un importante cantiere a Villa Sant’Antonio per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di strade e spazi pubblici. A partire da lunedì, con orario 0-24 e per i tratti di volta in volta interessati alle opere e fino al termine dei lavori, in via Ancaranese viene istituito il senso unico di marcia con direzione sud-nord per i lavori da eseguire sul tratto che va dalla SR 4 fino all’accesso al supermercato Lidl, con divieto di accesso e obbligo di andare dritto sulla SR 4 all’intersezione con via Ancaranese; viene, inoltre, disposto il parziale restringimento della carreggiata stradale al lato est, garantendo una larghezza non inferiore a 5,60 metri, per i lavori da eseguire nel tratto che va dal supermercato fino alla rotatoria con via del Commercio".