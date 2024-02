Al via il contest su Facebook per il miglior scatto carnascialesco

E’ partito ieri il contest social del Carnevale di Ascoli 2024. Da quest’anno l’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ ha deciso di intitolare il concorso fotografico alla memoria di Mario Morganti, scomparso nel 2022, che con il suo obiettivo ha catturato le emozioni e i colori del Carnevale ascolano. Mario era anche il fotografo del nostro giornale, nella squadra de ‘La Bolognese’. Per partecipare al concorso sarà sufficiente taggare, su Instagram, nella foto il profilo @carnevalediascolipiceno. Il termine ultimo per caricarle è il 14 febbraio, alle 8. Il tema è il Carnevale di Ascoli in tutte le sue sfaccettature e si può gareggiare con un numero illimitato di scatti. Una volta taggata, la foto verrà pubblicata su Instagram e sulla pagina facebook del Carnevale, con citazione dell’autore. Quella che avrà ricevuto più ‘mi piace’ (faranno fede solo quelli espressi su facebook e saranno validi solo i voti espressi da profili privati) vincerà il contest. La foto trionfatrice verrà premiata domenica 18 febbraio, al teatro Filarmonici, in occasione della cerimonia di premiazione del concorso dei gruppi mascherati. Anche quest’anno la manifestazione carnascialesca ascolana sarà poi trasmessa in diretta, sia sui social, sia in tv e radio. Oggi e domani, dalle 16, grazie a Xentek produzioni, sarà possibile seguire gag e esibizioni dei gruppi mascherati: sulla pagina facebook del Carnevale, sul canale di Radio Ascoli di youtube, in tv sui canali 11 (VeraTv) e 13 (Tvrs) del digitale terrestre, e in radio su Fm 103.0. Un modo per permettere anche a chi si trova a casa, o comunque non nel cuore delle ‘cento torri’, di ridere e seguire il Carnevale. Domani è previsto un doppio evento, in piazza del Popolo, a cura delle associazioni giovanili: dalle 19 ‘All-in, tutti in maschera’ e, dalle 21 dj e esibizioni live di artisti emergenti. Gran finale, martedì, con l’uscita, di tutti i gruppi mascherati in concorso, fino all’annuncio delle ‘nomination’ dei candidati alla vittoria finale. A seguire, è prevista la festa conclusiva con la musica dei Doctor Vintage.

l. c.