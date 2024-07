Al via il festival ’Fortissimo’. Una settimana di appuntamenti

Acquaviva Picena dal 4 al 7 luglio ospiterà la seconda edizione di ’Fortissimo’ festival giovanile di musica e danza, che vedrà la partecipazione di un centinaio di ragazzi e ragazze provenienti da Marche ed Abruzzo. L’evento è stato promosso dall’associazione la Koreutica e dall’associazione ’I Girasoli’ con la disponibilità dell’amministrazione comunale e della protezione civile. Domani si aprirà il campus musicale in residenza che coinvolgerà 50 ragazzi della provincia di Ascoli, e delle due regioni confinanti. Da domani a domenica si svolgerà anche un concept dal titolo ’Suono. Il Molteplice’ in cui 3 esperti esploreranno il concetto del suono avventurandosi negli elementi di aria e voce, vibrazioni sonore e materia. Sabato, dalle ore 21,30 le vie e le piazze del borgo di Acquaviva saranno il luogo del flash mob organizzato dai giovani musicisti che animeranno il campus. Domenica, invece, il gran concerto, alle ore 21,30 nella fortezza medioevale con replica a San Salvo il 9 luglio. Ingresso libero. La realizzazione del festival è stata resa possibile grazie al contributo della Banca del Piceno credito cooperativo nell’ambito del progetto "Non siamo un’isola" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Sarà un’esperienza molto bella per i ragazzi in un periodo in cui regna un certo isolamento fra i giovani – ha evidenziato l’insegnante di danza Maria Luigia Neroni –. Il nostro obiettivo è far vivere ai ragazzi momenti di socialità e forti emozioni". All’interno della fortezza, intanto sono iniziate le prove. Michela Gasparini, vice presidente de ’I Girasoli’ ha presentato il programma ed ha ringraziato il Comune per la disponibilità. "Siamo noi che vi ringraziamo – ha replicato il sindaco Sante Infriccioli – per questo progetto che fa vivere Acquaviva. Il paese si presta a tanti eventi e deve vivere e far vivere questi momenti".

Marcello Iezzi