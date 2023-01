Al via il fondo per salvare le imprese

Con una dotazione di finanziaria di oltre 23 milioni di euro, le imprese della provincia di Ascoli a partire da oggi possono far richiesta per gli incentivi del Fondo di contrasto alla deindustrializzazione, la nuova misura gestita da Invitalia. Lo afferma il segretario provinciale Pd Francesco Ameli. "Si tratta di un aiuto concreto – prosegue – grazie ad un emendamento in Parlamento del Pd e alla sinergia col Consorzio industriale del Piceno. Contributi in conto capitale alle imprese del settore manifatturiero che realizzano investimenti per la riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti nei territori di competenza del Piceno Consind Le imprese possono ricevere fino a un massimo di 200 mila euro".