Al via il primo memorial Rolando Iancarelli

Cosa possono avere in comune Fermana, Ascoli, Roma e Lazio? Giocatori over 60 che non hanno alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il I Memorial Rolando Iancarelli è il torneo di walking football, organizzato dalla Isrt con la collaborazione della Fermana wf, che, domani, si svolgerà al centro sportivo Isrt, in località Molini Girola. "Sarà l’occasione per ricordare Rolando Iancarelli, tra i fondatori della Fermana wf, venuto a mancare lo scorso novembre" ha spiegato il presidente Fabio Belà. Alle 9.30 Fermana- Roma e Lazio- Ascoli, alle 11 Fermana- Ascoli e Roma- Lazio. Info 3496442595- 3290553333.