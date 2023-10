Al via il servizio ’Bussola Digitale’ per i più anziani

Grazie a un bando della Regione, l’amministrazione di Montappone ha attivato già da una settimana il servizio di ‘Bussola Digitale’, una campagna di formazione rivolta alla popolazione per imparare ad utilizzare i sistemi digitali. "Accedere a documenti, informazioni, notifiche di piccoli messaggi anche per uso ludico, ormai tutto è divenuto digitale – commenta Mauro Ferranti, sindaco di Montappone –. A tale proposito abbiamo partecipato ad un bando regionale e siamo stati inseriti fra i beneficiare del progetto ‘Bussola Digitale’. Una volta alla settimana un tecnico specializzato verrà a Montappone a servizio della popolazione più avanti con gli anni che magari devono svolgere qualche operazione particolare come l’attivazione di uno spid, o scaricare i referti medici giusto per fare qualche esempio che si trovano in difficoltà, o altre procedure da seguire che richiedono l’accesso ad un sistema digitale. Un servizio utile rivolti ai cittadini più avanti con gli anni ed allo stesso tempo fare formazione per rendere gli stessi più autonomi nell’accesso al web". Il servizio al momento sarà attivo tutti venerdì con orario 8.30-13 direttamente al municipio e 14.30-17-30 alla biblioteca in via 8 Marzo.

a. c.