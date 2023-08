Al via la distribuzione delle cartoline opera dei grandi del fumetto

Distribuzione gratuita a Grottammare per le sei nuove cartoline di "Saluti da Grottammare", la rassegna che affida alla nona arte il compito di promuovere paesaggi e suggestioni della città, attraverso la realizzazione di cartoline postali illustrate da big del fumetto. Gli autori protagonisti di questa edizione sono Adriano De Vincentiis, Alessandro Scacchia, Maicol & Mirco, Marco Leoni, Valeria Colonnella e la guest-star Ale Giorgini. "Un modo nuovo per usare una comunicazione antica - sostiene l’ideatore Michael Rocchetti, in arte Maicol & Mirco -. Con questa edizione siamo giunti, negli anni, a ben 54 vedute della città, immortalate da vari autori. Le cartoline si possono trovare nei punti di informazione turistica della città e presso le attività che ne fanno richiesta al Comune. ’Saluti da Grottammare’ costituisce ormai un patrimonio da valorizzare - afferma l’assessore a Cultura e Turismo, Lorenzo Rossi –, un appuntamento diventato fisso dell’estate cittadina. Grazie alle decine di opere di questi artisti esiste una Grottammare illustrata che è una dimensione parallela creativa della realtà. E’ divenuto un progetto che può prefigurare un’esposizione".