Al via la Granfondo: cambia la viabilità

Domenica appuntamento con la Granfondo: la polizia locale, in tal senso, ha disposto modifiche temporanee alla circolazione stradale. Dalle 8 alle 9 sarà vietato il transito dei veicoli lungo il percorso che condurrà gli atleti dalla partenza in viale Buozzi fino al confine con Grottammare, vale a dire in via Fiscaletti, via Gramsci, via Roma, nelle piazze Garibaldi e San Giovanni battista, in via Manzoni e poi nel tratto della Statale 16 che dall’incrocio con via Manzoni procede verso nord, alla volta del confine cittadino. La chiusura interesserà solo i tratti delle strade indicate che sono parte del percorso di gara. Dalle 10.30 alle 13.30, per permettere il rientro degli atleti verso il traguardo finale, l’interruzione interesserà la via Panoramica, via Santa Lucia, il tratto della Statale 16 che dall’intersezione con la strada panoramica va in direzione sud fino all’intersezione con via Mamiani, sulla stessa via Mamiani, su via Sgattoni e su viale dello Sport, fino all’incrocio con via Virgilio. Viale dello Sport resterà percorribile solo in direzione nord-sud fino alla rotatoria Roncarolo. Il lungomare nord, da largo Trieste fino all’intersezione con via Virgilio, via Trento (da via Monfalcone a largo Trieste) e la stessa via Virgilio resteranno invece interdetti alla circolazione senza soluzione di continuità dalle 7 alle 14.