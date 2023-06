Al via la guardia medica turistica

La sicurezza e la salute al primo posto per i turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze nel territorio dell’Ast di Ascoli Piceno e San Benedetto. Il Commissario Straordinario, dottoressa Maria Capalbo e le Direzioni dei Distretti di Ascoli Piceno e San Benedetto, hanno messo in atto misure per agevolare i cittadini provenienti fuori dall’ambito territoriale e dai confini regionali o provenienti dall’estero, che hanno bisogno assistenza medica. Gli stessi potranno usufruire dei servizi sanitari con l’esibizione della Tessera Sanitaria e del documento di identità, nei centri sanitari del territorio per visite o prescrizioni mediche. A questo scopo è stato preparato un opuscolo che sarà diffuso con una campagna informativa capillare, attraverso accordi diretti con l’Associazione degli Albergatori ed i Sindaci. Un servizio che si aggiunge all’offerta sanitaria assicurata dagli ospedali dell’Ast e dalla continuità assistenziale, oltre che dal servizio di Guardia Medica Turistica, già attiva da ieri nella sede della Croce Rossa di San Benedetto, dalle 15 alle 19, con estensione, quanto prima, dell’orario dalle 8 alle 20. Di prossima attivazione saranno le sedi di Guardia Medica Turistica di Cupra e Grottammare.