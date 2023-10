Al via la rassegna letteraria ’Un libro per tutti’

Prende il via sabato alla libreria ‘Centanni’ la rassegna letteraria ‘Un libro per tutti’ sostenuta dalla Regione, volta a valorizzare le biblioteche e la cultura libraria del territorio. "Si tratta di tre appuntamenti in compagnia di autrici locali, per un autunno all’insegna della cultura territoriale – spiega il vice sindaco Silvia Romanelli –. Tutti gli incontri inizieranno alle 18 e si svolgeranno ad ingresso libero. Si parte sabato con Samuela Baiocco. Già ospite del Comune di Monterubbiano in occasione della presentazione del libro ‘Correre oltre me’, la scrittrice fermana torna ora per raccontarci il suo ultimo romanzo autobiografico ‘Come araba fenice’ ed insegnarci che è sempre possibile rialzarsi dopo ogni caduta".

La rassegna proseguirà con l’appuntamento in programma il prossimo 18 novembre quando protagonista dell’incontro sarà la scrittrice Nadia Stacchiotti che presenterà ‘Racconti di Marche. 10 classifiche, 100 idee per scoprire la regione maniera insolita’. Il ciclo dei tre appuntamenti si chiuderà sabato 23 dicembre con la presentazione del libro ‘Cucina vista Torre’ di Cecilia Tomassini. ‘La rassegna – conclude la consigliera Beatrice Mancini – è un’occasione preziosa per far conoscere e vivere la nostra biblioteca ed i servizi che abbiamo attivato".

Paola Pieragostini