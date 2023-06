Al via le lezioni gratuite di yoga

A Monteprandone prenderanno il via dal 14 giugno le attività della sesta edizione del progetto "Laboratori territoriali di prevenzione della salute". Si tratta di lezioni gratuite di yoga, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, che si svolgeranno ogni mercoledì fino al 30 agosto (tranne in caso di pioggia) presso il Parco Il Giardino dei colori in via Gramsci. L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa DLM, col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, col patrocinio e il contributo del Comune di Monteprandone e col sostegno di Coop Alleanza 3.0. La partecipazione al progetto è gratuita, occorre però prescriversi contattando il o 3442229927 (anche tramite messaggio). Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano. "Vari studi scientifici – dicono i promotori - hanno evidenziato l’importanza della pratica sportiva come strumento di prevenzione.