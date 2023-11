Al via ’Quartiere Vivo’: arte e sport gratis per i giovani ascolani

Uno stile di vita sano, benessere fisico e mentale, ma soprattutto creazione del senso di comunità, sviluppo della socialità e del talento per i giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni. Il tutto gratuitamente. L’ambizione non manca nel nuovo progetto “Play District” realizzato con il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’iniziativa prevede la realizzazione di un biennio di offerte gratuite di vario genere: sportive, artistiche, educative. Ginnastica, scacchi, arrampicata sportiva, tiro con l’arco, freccette, ma anche laboratori di educazione sociale, laboratori artistici di dizione e teatro, corsi di canto, chitarra, batteria, basso elettronico e tastiera.

Ad essersi aggiudicato un posto tra i vincitori del bando c’è il progetto ascolano “Quartiere Vivo”, unico ad essere finanziato nella Provincia di Ascoli, tra i 6 finanziati nella Regione Marche, e i 113 selezionati a livello nazionale e fronte di centinaia di domande presentate.

L’idea è quella di creare un Hub di quartiere, una sorta di oratorio 2.0, per chi è in difficoltà economica ma non solo. La scelta di rendere il quartiere di Porta Maggiore, che raccoglie più del 20% della popolazione all’interno della città, il centro di questo fermento non è dunque casuale.

Varie le associazioni partecipanti: A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani (capofila) e Aps Cose di questo mondo, Aps Music Academy Ascoli, Aps Exponiti, Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps e Delta – Odv. Il lavoro verrà portato avanti in maniera sinergica per poter offrire ai giovani residenti nella città di Ascoli, nella vallata del Tronto, ma anche agli universitari, la possibilità di vivere in una comunità serena e in positiva evoluzione.

In occasione della presentazione del progetto è stata organizzata sabato 4 novembre una conferenza stampa al quale ha partecipato, oltre alle personalità di spicco delle associazioni partecipanti, anche il dottor Riccardo Meloni, direttore risorse umane, organizzazione e scuola dello sport in sport e salute spa. " Il fatto che su 47 mila abitanti abbiamo 8600 tesserati e 10000 praticanti è già un dato importante: Ascoli Piceno è una realtà già molto significativa dal punto di vista numerico per quanto riguarda l’impatto della città sullo sport – commenta –. Per non parlare di tutti gli sportivi, i campioni, i tecnici che abbiamo generato. Il fatto che Ascoli abbia vinto uno dei pochissimi progetti dà ancora il senso di quanto sia una vera e propria culla dello sport".

Ma in questo contesto non si tratta di "un progetto di puro e solo sport. Infatti, mette insieme sport e attività sociali. Questo è l’ideale: proporre nella fascia critica 14-34 dove si annidano i Neet (coloro che non studiano, non si formano, non lavorano) un progetto come questo, che parla di sensibilità sociale, cittadinanza attiva, educazione civica, arte e pratica sportiva".

Ottavia Firmani