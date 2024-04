Al via un corso per assistente familiare

Fornire ai partecipanti le nozioni teoriche e pratiche per diventare assistente familiare. E’ questo l’obiettivo del corso realizzato dalla cooperativa sociale Ama Aquilone insieme alla cooperativa sociale I Cirenei, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ’Attenzione Fragile’. Il corso si articola in 12 ore dedicate alla Sicurezza dei lavoratori rischio medio; 4 ore HACCP e 30 ore Moduli teorici per la figura di assistente familiare. La partecipazione al corso è totalmente gratuita. L’inizio del corso è fissato per il 15 aprile prossimo. Le lezioni si terranno dalle 9 alle 13, nelle giornate concordate con i formatori. Per info 0735592530; ama.lavoro@ama.coop.