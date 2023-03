Al voto, i "grandi vecchi" a rischio

Castel di Lama, sono tre le liste che si avvicinano ai nastri di partenza per le amministrative del maggio prossimo, non si esclude una quarta, che potrebbe raccogliere gli esclusi e delusi. Il primo ad ufficializzare la propria ricandidatura è stato il sindaco Mauro Bochicchio, che nei giorni scorsi ha presentato il simbolo ‘Avanti così’ , che non ha più al suo interno quello del M5S e, anche se assicura che incarna tutti i valori dei pentastellati. Bocche cucite invece sui candidati. Nel centrodestra il candidato sindaco Francesco Ciabattoni, sta mettendo a punto la sua squadra. Intanto nel movimento civico Castel di Lama 20.23 fervono gli incontri con il Pd: il segretario dem Falcioni potrebbe essere candidato come vice sindaco al fianco di Oddi e i consiglieri Vincenzo Camela e Cinzia Peroni potrebbero essere esclusi dalla corsa, visto che si parla di discontinuità con il passato. Un provvedimento che determinerebbe il veto anche per Gianluca Re.

m.g.l.