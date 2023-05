Al voto, ultimi incontri coi candidati

Questa sera, a mezzanotte, cala il silenzio sulla campagna elettorale per il rinnovo delle amministrazioni comunali di Grottammare e di Ripatransone. In entrambi i comuni i consiglieri che erano stati sui banchi della minoranza hanno puntato la promozione invocando il cambiamento, dando il via alla caccia al voto nelle piazze, nei circoli, nei bar e soprattutto con un serrato porta a porta.

Mercoledì pomeriggio, nella sala consiliare di Grottammare, la Cna Picena, con la collaborazione de La Nuova Riviera che ha assicurato la diretta, è andato in scena il confronto fra i candidati sindaci: Alessandra Manigrasso per Comunità in Mavimento, Alessandro Rocchi per Solidarietà e Partecipazione e Città in Movimento, Lorenzo Vesperini sostenuto da Città unica Grottammare, Noi per Grottammare, Città Futura e Senso Civico e poi il candidato del centro destra, Marco Sprecacè sostenuto da Grottammare c’è, Lega - Forza Italia e Fratelli d’Italia. Presente al confronto il direttore della Cna Picena Francesco Balloni, la presidente Arianna Trillini ed anche il direttore di Uni.co, Massimo Capriotti.

Oggi ultimo giorno per promuovere ciascuno i relativi programmi e per ascoltare le richieste dei cittadini. Lorenzo Vesperini sarà: dalle ore 17 alle 18 nella Pineta S. Carlo, dalle 18 alle 18,45 i piazza Fazzini, dalle 18,45 alle 19,45 in piazza Gran Madre di Dio e dalla 20,45 alle 21,45 in piazza Carducci. Alessandro Rocchi farà la chiusura "ecologica" spostandosi in bicicletta partendo da piazza Kursaal alle 16,30, poi sarà in piazza Fazzini alle 17, in piazza Giovanni XXIII alle 17,30 e in piazza Carducci alle ore 18,00.

Alessandra Manigrasso nel pomeriggio si recherà nel Circolo Anziani di zona Ischia poi ha organizzato una biciclettata sul lungomare dal Savana a piazza Kursaal dalle 17 alle 18,30 ed a seguire volantinaggio e contatto con i passanti davanti al Sabya.

La giornata terminerà con un incontro conviviale al ristorante San Martino. Marco Sprecacé terrà un comizio alle 19 in piazza Carducci, mentre alle 20,30 al parco dei Principi incontro conviviale con la partecipazione del senatore Castelli, dell’onorevole Albano, esponenti regionali, provinciali e locali del centro destra. A Ripatransone, invece, i due candidati, Alessandro Lucciarini per Ripa Più e Roberta Capocasa per Progetto Paese incontreranno i cittadini in piazza XX Settembre dalle 21,30 con un intervallo fra i due candidati di mezz’ora circa.

Marcello Iezzi