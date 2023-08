Al WorldLand Festival di Montegiorgio: L'Arpa di Carolina

Prosegue a ritmo sostenuto il programma del ‘WorldLand Festival’, realizzato sotto la direzione artistica di Dario Aspesani e realizzato con il patrocinio del Comune di Montegiorgio. L’appuntamento è fissato per oggi alle 21 nella piccola e suggestiva piazza XXV Aprile di Alteta, frazione di Montegiorgio, dove si terrà il concerto dal titolo ‘L’Arpa di Carolina’. Si esibiranno per l’occasione Carolina Coimbra (arpa), docente al conservatorio di Lisbona e componente speciale dell’orchestra della Rai di Torino, insieme a lei ci saranno Gabriele Amarù (corno) e Dante Millozzi (flauto); che proporranno un ricco programma di musica classica e celebri colonne sonore dei film interpretando brani di: Rota Morricone, Ravel e Debussy. Una serata di musica da gustare e condividere all’aperto in un borgo suggestivo quasi nascosto fra le colline dell’entroterra Fermano. Il concerto sarà ad ingresso libero.

a.c.