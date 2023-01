Alati: "Inevitabili gli aumenti in bolletta"

L’aumento del costo dell’acqua preoccupa gli utenti delle province di Ascoli e Fermo, rifornite dal Ciip Vettore. Si aggiungono infatti ai costi aumentati considerevolmente per energia elettrica e gas, per non parlare dei carburanti per alimentare veicoli. Un tema affrontato dal presidente della Ciip Giacinto Alati che spiega come e perché si è arrivati all’interno del gestore delle acque alla decisione di incrementare il costo dell’acqua per tutte le utenze. "L’aumento de costo dell’acqua ha una responsabilità a monte, quella dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Noi non abbiamo proposto all’Arera un aumento, ma un riallineamento a quelli che erano i dati di partenza. Faccio un esempio – spiega Alati – il nostro ufficio tecnico ha elaborato un calcolo in base al quale la spesa per l’energia elettrica da tre milioni di euro che avevamo messo a monte lo scorso anno, è lievitata a 12 milioni e 500mila euro a causa degli aumenti che sono sotto gli occhi tutti e che patiamo tutti come semplici cittadini: dentro le nostre case, nei negozi, nelle aziende piccole o grandi che siano. Abbiamo quindi messo quest’anno a bilancio questa ingente somma, ma non potevamo fare diversamente. Se non aumentiamo il costo delle bollette dove li prendiamo questi soldi? Sono infatti assolutamente indispensabili – spiega il presidente della Ciip – per avere l’energia elettrica che serve per fa funzionare tutto il sistema di distribuzione dell’acqua, visto soprattutto che tutti i nostri pozzi funzionano grazie all’energia elettrica, poiché non vanno più a caduta".

Dunque Ciip difende il proprio operato. "Attualmente l’azienda che presiedo è ’ostaggio’ di una situazione che avremmo certamente evitato, non fosse che non si può fare diversamente. Tutti noi stiamo subendo gli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica, si ripercuotono su tutte le merci, sulla spesa quotidiana, sui vestiti: tutto costa di più rispetto a un anno fa, purtroppo". Una situazione che ha fatto circolare voci malevoli sulla solidità del gestore delle acque, come rivela lo stesso Alati. "Purtroppo ci sono speculazioni in giro, persone che hanno piacere a parlare male della nostra azienda anche affermando cose non vere rispetto all’aumento dell’acqua. Figuratevi che giusto qualche giorno fa una persona, durante una riunione, mi ha chiesto se fosse vero che la Ciip sta per fallire. Gli ho dovuto spiegare che gode invece di ottima salute".

Peppe Ercoli