Alba a Bolognola, La Banca di Ripatransone e GiovaniLab organizzano un suggestivo viaggio

La Banca di Ripatransone e del Fermano, in collaborazione con l’associazione GiovaniLab.com organizza, il prossimo 8 luglio, ’Alba a Bolognola’, un suggestivo viaggio per ammirare l’alba in vetta a Monte Castel Manardo. "Lo scorso anno, il Monte Sibilla e le sue suggestioni ci hanno permesso di raccogliere più di sessanta adesioni – ricorda Riccardo Elsini, presidente di GiovaniLab – e ci eravamo ripromessi di ripetere questa bellissima esperienza. Naturalmente, cambiamo itinerario ma non tipo di escursione, che prevede sempre qualche piccolo sacrificio. Ci ritroveremo alle due e mezzo del mattino al Parcheggio Pintura di Bolognola, per arrivare in vetta al Monte Castel Manardo verso le cinque del mattino. Dopo aver ammirato l’alba, torneremo al parcheggio per le sette e trenta". La colazione finale è offerta dall’Associazione: per informazioni e prenotazioni, si può scrivere al numero 3316338952.