Alba di sangue in A14 Schianto fatale: due morti

Tragedia all’alba di ieri, verso le 5, sulla corsia sud dell’autostrada A 14 tra i comuni di Grottammare e San Benedetto, al km 308 circa. Vi hanno perso la vita due donne di nazionalità polacca, rispettivamente di 57 e 63 anni, residenti a L’Aquila. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, condotta da un connazionale. La vettura, finita fuori della corsia di marcia, si è schiantata contro lo spigolo posteriore sinistro di un Tir fermo sulla piazzola di sosta, il cui conducente si era fermato per risposare. E’ stato lo stesso autotrenista che, ironia della sorte, lavora per la ditta di autotrasporti internazionali polacca ’Gapinski’, a dare l’allarme. Mentre le due donne sono decedute sul colpo, l’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato estratto dalle lamiere dell’utilitaria dai vigili del fuoco di San Benedetto e poi affidato al personale sanitario della Potes-118 del Madonna del Soccorso, intervenuto con due ambulanze. Date le avverse condizioni del tempo, a quell’ora c’era anche molto vento, l’Eliambulanza non si è potuta levare in volo, per cui il paziente, sessantenne, è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Torrette. Sul posto sono accorse le pattuglie della sottosezione della polizia autostradale di Porto San Giorgio, che si sono occupate della viabilità e dei rilievi tecnici del drammatico incidente, l‘ennesimo che accade nel tratto compreso fra Grottammare e San Benedetto.

Questa volta, però, le gallerie non c’entrano, così come non hanno a che vedere i cantieri che erano stati smantellati da Autostrade per l’Italia, già per il ponte del 2 giugno. Il conducente della Fiat Punto ha perso il controllo della vettura finendo fuori della sede stradale e la sfortuna ha voluto che per appena un mezzo metro finisse proprio per centrare lo spigolo posteriore del camion fermo sulla piazzola di sosta. Diversamente sarebbe finito addosso al guard rail e probabilmente il bilancio di un probabile colpo di sonno o di un malore avrebbe potuto essere diverso. A quell’ora il traffico verso sud era poco intenso ed i mezzi coinvolti nel terribile schianto hanno praticamente lasciato libere entrambe le corsie, per cui i disagi alla viabilità sono stati limitati. Le salme sono state recuperate e trasportate all’obitorio dell’ospedale di San Benedetto, ma subito messe a disposizione dei familiari.

