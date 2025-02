Albano: "Bene così". Fede: "Lotta dura"

Governo e Regione continueranno a collaborare per scongiurare la chiusura della Beko di Comunanza e trattare con la Beko affinchè venga rivisto il piano industriale presentato nel novembre scorso dalla multinazionale. E’ quanto promettono i rappresentanti politici che, giovedì pomeriggio, hanno partecipato al tavolo promosso al Mimit dal ministro Adolfo Urso. "La disponibilità dell’azienda a un confronto costruttivo, senza la minaccia di chiusura e licenziamenti che preoccupavano gli stabilimenti marchigiani di Comunanza e Fabriano, nonchè gli altri siti italiani, è un fondamentale passo avanti nelle trattative – spiega, all’indomani del vertice, il sottosegretario al Mef Lucia Albano –. Mentre in altri paesi Beko ha chiuso gli insediamenti produttivi, il Governo italiano ha avuto la forza di istituire un tavolo di confronto permanente per garantire un dialogo costante tra le parti e tutelare così i lavoratori. Un ruolo cruciale in questa vicenda è stato svolto dal ministro Adolfo Urso, il quale ha richiesto un nuovo piano industriale con investimenti per almeno 300 milioni di euro. Inoltre, partirà a breve l’erogazione del bonus elettrodomestici, varato con la legge di bilancio 2025 per 50 milioni, e ulteriore impulso sarà dato a livello europeo, con la richiesta di riconoscere il settore degli elettrodomestici come comparto a rischio delocalizzazione. Continueremo a lavorare senza sosta per garantire risposte ai lavoratori e ai territori interessati". "Finalmente sono giunte buone notizie per i nostri stabilimenti – prosegue l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, anch’egli presente al tavolo del ministero –. La battaglia non è ancora del tutto vinta, il percorso è lungo e non privo di insidie ma guardiamo al futuro più speranzosi grazie alla determinazione di questo Governo. La Regione Marche, col presidente Acquaroli in primis, non ha fatto mancare mai il proprio appoggio, tangibile, ai lavoratori marchigiani della Beko e alle comunità. Ci siamo stati e ci saremo sempre". Presente a Roma, affianco agli oltre 500 lavoratori che hanno manifestato all’esterno del Mimit, anche l’onorevole Giorgio Fede. "E’ proprio la protesta che è montata in questi ultimi mesi – sostiene il parlamentare del Movimento Cinque Stelle – ad aver aperto lo spiraglio ad una trattativa che, con la mobilitazione, ha per la prima volta portato l’azienda a prevedere la possibilità di sospendere l’iniziale scellerata proposta di chiusure e licenziamenti, evidentemente non impedita dalla Golden Power, visto che nei due tavoli precedenti questa era la loro posizione. Ora si ipotizza una rivalutazione del piano industriale e bisogna insistere con una lotta dura che dovrà proseguire, perché i rischi sono solo rinviati e non certamente scongiurati".

Matteo Porfiri