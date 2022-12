Albano con delega sisma

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha conferito le deleghe alle materie di competenza del sottosegretario Lucia Albano tra le quali spicca quella riguardante la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del centro Italia. Sono per altro giorni decisivi su questo fronte anche perché a brevissimo potrebbe essere nominato commissario alla ricostruzione il senatore Guido Castelli, in sostituzione di Giovanni Legnini il cui mandato scade sabato. Manca l’ufficialità, ma i rumors provenienti da corridoi della politica romana vanno in questa direzione, salvo sorprese. Si va dunque verso un’accoppiata tutta picena per il delicato settore della ricostruzione con la struttura guidata dall’ascolano Castelli e l’onorevole sambenedettese Albano che curerà quanto di competenza del Ministero dell’Economia. Oltre alla ricostruzione, Albano ha avuto deleghe anche per investimenti pubblici e privati ivi comprese la valorizzazione del patrimonio pubblico e quelli in materia di green new deal. Seguirà anche Pnrr, Cipess, economia sociale, politiche di conciliazione vita-lavoro, interventi in materia di dissesto idrogeologico, rapporti con l’Agenzia del Demanio, ivi comprese le questioni relative alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, indicatori per il benessere equo e sostenibile (Bes), questioni del personale del Ministero dell’Economia. "Ringrazio il ministro Giorgetti per la rapidità con cui ha concesso le deleghe e per aver ascoltato le preferenze espresse da ciascun sottosegretario – afferma il sottosegretario Albano –. Farò del mio meglio per assolvere i compiti che mi sono stati assegnati".

p.erc.