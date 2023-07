Alberghi, dopo un inizio difficile ci si prepara a una buona stagione

Il turismo va, ma è un movimento lento, soprattutto negli alberghi della Riviera delle palme. Abbiamo fatto il punto con alcuni operatori e tutti hanno ancora camere disponibili nelle proprie strutture per il mese di luglio, soprattutto nella prima parte e qualcosa ancora disponibile per il mese di luglio. C’è chi afferma che la situazione è pressoché la stessa del periodo Covid e inferiore all’anno scorso. "Le richieste vanno a rilento e la gente chiede lo sconto. C’è chi cerca di risparmiare anche 100 euro in un periodo di vacanza che va dai tre ai quattro giorni, segno che di soldi nelle famiglie italiane ce ne sono pochi – afferma un noto albergatore – I media nazionali hanno parlato e parlano di boom turistico, ma sulla nostra Riviera non è così. Ho parlato con molti colleghi e tutti dicono la stessa cosa. Arrivano telefonate, ma poi sono poche quelle richieste di informazioni che si trasformano in prenotazioni. Dal mio punto di vista sarà una stagione complicata, anche se i conti si fanno alla fine. Abbiamo perso giugno per il cattivo tempo e credo che avremo solo 10-15 giorni di pienone nel mese di agosto". Anche a Cupra Marittima gli albergatori dicono di non avere le stesse presenze dell’anno scorso in questo periodo. Gli operatori turistici hanno la sensazione che da parte di chi cerca un luogo per le vacanze, c’è ancora poca convinzione. "La riconoscibilità del marchio Grottammare c’è ed è consistente – afferma l’assessore al turismo della cittadina rivierasca Lorenzo Rossi –. Parlare di numeri è umanamente impossibile in questo momento, però vedo gente in giro nei locali ed anche turisti stranieri". Ancora troppo presto per una reale stima in terminidi presenze, ma l’aria che tira si sente già. "Purtroppo il mese di giugno è stato devastato dal maltempo e la stessa cosa è accaduta nei ponti di aprile e maggio, che alla fine peseranno sul piatto delle presenze finali, ma non per colpa dei mesi estivi". Situazione quasi fotocopia a San Benedetto, anche se il presidente dell’associazione albergatori, Nicola Mozzoni, è ottimista. "Ci sono settimane che nelle prenotazioni sono rimaste indietro, a fine luglio e inizio agosto – afferma Nicola Mozzoni – Giugno, purtroppo, è andato a rilento per via del maltempo. Per ora non è possibile fare una stima sull’andamento di questa stagione, ma secondo me ci muoviamo in una forchetta tra il – 2% ed il + 5% rispetto all’anno scorso. Qualcosa potrebbe pesare la scelta di alcuni albergatori che hanno deciso di chiudere l’albergo, per scelta di mercato, il 17 di settembre".

