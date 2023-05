Alberi abbattuti a Villa Sant’Antonio: proteste in città

Castel di Lama, partiti i lavori per il progetto finanziato dal Pnrr, in via Scirola, a Villa Sant’Antonio e sono state abbattute le piante, un provvedimento che ha suscitato la reazione stizzita di alcuni cittadini. L’intervento sistemerà l’area che si trova nel cuore di Villa Sant’Antonio e che rappresenta il biglietto da visita non solo della parte bassa della città, ma a anche di Piattoni, in quanto via di accesso alla Transcollinare. Il sindaco Mauro Bochicchio ha chiarito: "Il cantiere è partito con ritardo, ma i cittadini, che ci hanno confermato la fiducia, conoscono il progetto che andiamo a realizzare e ci hanno sostenuto. Restituiremo una città più sicura, verranno sistemati tutti i marciapiedi sconnessi, che a seguito delle radici degli alberi erano intransitabili. L’intervento ridisegnerà geometricamente tutto il viale, quindi assolverà all’obiettivo non solo di realizzare nuovo marciapiedi e parcheggi una si otterrà una sede stradale sicura e soprattutto contiamo di realizzare un intervento duraturo". Intanto però in attesa di conoscere la nuova immagine di via Scirola fioccano le polemiche di alcuni cittadini che di fronte al taglio dei pini si sono indignati.