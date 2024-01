Alberi caduti e incuria al Parco Madonnina

I membri della minoranza "Grottammare c’è" tornano a denunciare lo stato di abbandono in cui versano alcuni quartieri della città. Questa volta lo fanno dopo aver portato a termine un accurato sopralluogo nella zona del paese alto partendo dal basso, dal Parco della Madonnina. In una lunga nota alla stampa i consiglieri di minoranza raccontano d’aver trovato la staccionata danneggiata, rami caduti da tempo e stato di incuria nel luogo in cui è posta l’immagine sacra. In via Cagliata denunciano la mancanza di molti alberi che ombreggiavano il viale, tombini e tratti di marciapiedi danneggiati. L’ingresso all’Arena Sisto V abbandonato e andando avanti si sono imbattuti con il semaforo della sbarra d’accesso al Paese alto vandalizzato da tempo e mai riparato. In Piazza Peretti hanno trovato "un plotone" di ombrelloni pubblicitari, a terra macchie d’olio dei mezzi di trasporto e sotto le Logge i vetri attraverso cui si dovrebbero vedere i reperti archeologici, che non sono più trasparenti. In via Sotto le mura la vegetazione selvatica ha preso il sopravvento e ovunque hanno trovato escrementi di cani. Un quadro preoccupante, insomma. "Ci chiediamo perché non si riesca a valorizzare al meglio il gioiello che abbiamo – la conclusione di Grotta c’è –. È davvero avvilente dover assistere a questa desolazione e subire questo stato di abbandono".