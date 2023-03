Alberi di leccio lungo la strada e sulle scarpate

Sono iniziati ieri gli interventi di messa a dimora di alberi lungo la strada Provinciale n. 54 Monteprandonese, nella zona del Convento di San Giacomo. Operai incaricati dal Comune stanno mettendo a dimora piante di Leccio adulto lungo la fascia di rispetto stradale e sulle scarpate, ai fini del consolidamento del terreno, come previsto nel Piano di Piantumazione redatto dagli uffici comunali. "Con questo intervento di riqualificazione del patrimonio arboreo proseguiamo nel progetto più ampio di rigenerazione del verde pubblico che, come Amministrazione comunale, stiamo portando avanti da anni su tutto il territorio di Centobuchi e Monteprandone – afferma il sindaco Loggi – Intervento che assicura anche un ricambio vegetazionale ai fini della conservazione della biodiversità e dello sviluppo sostenibile". Intanto il Comune ha disposto anche la spesa di oltre 16 mila euro per manutenzioni sul territorio: potature alberi lungo le strade, pulizia della pavimentazione di piazza dell’Unità, manutenzione del parcheggio di via Circonvallazione, ripristino della scalinata di piazza dell’Unità. Altri 190 mila euro sono stati stanziati per la riqualificazione del marciapiede di via Circonvallazione.