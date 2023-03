Alberi per l’Amazzonia Scatta la raccolta fondi al teatro dell’Iride

Compagnia teatrale, istituzioni e associazioni di volontariato, si sono dati appuntamento domenica pomeriggio al teatro dell’Iride di Petritoli, che ha accolto la commedia ‘La realtà è pegghio de la fantasia’ il cui ricavato è stato destinato al progetto ‘Alberi per l’Amazzonia’. Grazie alla sensibilità delle persone, l’evento ha permesso di raccogliere oltre 500 euro utili a ripiantare 172 alberi in Amazzonia. La commedia è stata portata in scena dalla compagnia teatrale ‘Teatro della solidarietà’ di Porto Sant’Elpidio, attiva nel fare arte a servizio di altre associazioni di volontariato. La rappresentazione infatti, è stata organizzata da una rete di associazioni di volontariato del territorio Fermano, denominata ‘Cuore amazzonico’, con la finalità di sensibilizzare e raccogliere fondi per il progetto di riforestazione amazzonica da realizzarsi nel distretto di Barranquita. Qui, nell’Amazzonia peruviana, da quaranta anni vive il missionario originario della diocesi di Fermo, padre Mario Bartolini, impegnato accanto alle comunità indigene, nella difesa del loro territorio e stile di vita, minacciato dal processo di deforestazione portato avanti da multinazionali e ditte senza scrupoli. L’incontro al teatro si è aperto con la presentazione della figura di padre Bartolini e del progetto amazzonico, per voce di Franco Pignotti dell’Associazione missionaria Aloe di Fermo a cui è seguito l’intervento di Katia Fabiani del Circolo Legambiente di Porto Sant’Elpidio che ha invece presentato il progetto per cui vengono raccolti i fondi, consistente nella promozione della salvaguardia del territorio forestale tramite la formazione per un’agricoltura sostenibile da parte degli indigeni ed il recupero dei territori con la riforestazione. Info: https:www.aloemission.orgalberi-per-lamazzonia Paola Pieragostini