Alberi tagliati, sanzione archiviata. Assist al Comune dalla Regione sul caso dei tigli a Castel di Lama

Il taglio degli splendidi tigli in via Roma nel maggio del 2022, a Piattoni, a Castel di Lama, fu il pretesto di violenti scontri politici che accesero la campagna elettorale. Al Comune fu comminata una sanzione di 4.500 euro per l’abbattimento e una valanga di proteste, che sono andate avanti per tutto il periodo preelettorale. La multa era stata comminata dai carabinieri forestali ai danni dell’azienda, che aveva eseguito il taglio degli alberi e al Comune come responsabile in solido. Secondo i carabinieri forestali la determina di affidamento dei lavori non rappresentava un’autorizzazione. I forestali ritennero che la procedura eseguita non era giusta e quindi avevano considerato il taglio non autorizzato. A questo punto il sindaco Mauro Bochicchio, supportato dall’allora vice sindaco Roberta Celani decise di pagare la multa a loro spese, per due mesi non percepirono la dovuta indennità per accantonare la somma necessaria e formularono un ricorso alla Regione, manifestando forti perplessità sulla normativa regionale che stabiliva che solo i privati devono chiedere il permesso al Comune di appartenenza, senza, però, chiarire come doveva fare un Comune ad auto autorizzarsi per tagliare gli alberi. Dopo quasi tre anni è arrivata la risposta della Regione, che stabilisce l’archiviazione della sanzione. Il Comune ha avuto ragione, il pronunciamento ha salvato capre e cavoli. Per quanto riguarda la cifra della sanzione accantonata dal sindaco e dalla Celani ci ha spiegato il primo cittadino, che nulla è dovuto, la sanzione non sussiste e la cifra accantonata verrà utilizzata per i lavori nei parchi della città. Si chiude un capitolo su cui si è discusso per ben tre anni.

Maria Grazia Lappa