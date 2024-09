Albero abbattuto dal vento

Una sferzata di pioggia intensa, grandine e vento ha interessato la città di San Benedetto, dalle ore 19 alle 19,25 e sono arrivati subito i primi disagi. Tra viale De Gasperi e via Celso Ulpiani è crollato un grosso albero di eucalipto che ha bloccato la viabilità lungo la trafficata arteria. Per fortuna in quel momento non vi erano mezzi in transito. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia municipale che ha interdetto la viabilità per il tempo necessario ai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto di togliere l’albero e ripristinare il passaggio dei veicoli. Un altro albero è caduto lungo la strada di S. Lucia nelle vicinanze del McDonald’s. Anche in questo caso la viabilità è stata interrotta in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. L’intensa precipitazione, con forte vento, ha provocato allagamenti lungo le strade del centro cittadino, ma il fenomeno non ha interessato i sottopassi ferroviari.